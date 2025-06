Ha provocato la morte di tre migranti schiantati sugli scogli | chiesta condanna a 16 anni

Una tragedia che scuote l’opinione pubblica: un barcone fatiscente, partito dalla Tunisia, si schianta contro gli scogli di Lampedusa, causando la morte di tre migranti e lasciando altri tre dispersi. La richiesta di 16 anni di carcere per il presunto conduttore sottolinea la gravità della vicenda. Un episodio che evidenzia ancora una volta le drammatiche sfide dell’immigrazione clandestina e la lotta per la sicurezza in mare.

Sedici anni di reclusione per l'accusa di avere guidato il barcone fatiscente che trasportava 46 migranti e che si schiantò contro gli scogli davanti alle coste di Lampedusa provocando la morte di tre di loro. Affonda barchino partito dalla Tunisia: salvati 44 migranti, ci sono tre dispersi.

In questa notizia si parla di: migranti - morte - scogli - anni

