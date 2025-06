Ha provato a salvarli non ce l’ha fatta Dramma in spiaggia in Italia | aveva soltanto 16 anni

Una tranquilla giornata di mare si è trasformata in tragedia a Lido degli Estensi, dove un giovane di soli 16 anni ha perso la vita tentando di salvare due persone in difficoltà. Il suo coraggio e la sua determinazione sono stati purtroppo tragicamente premiati con il sacrificio più grande, ricordandoci quanto il mare possa essere imprevedibile e spietato. La tragedia scuote l’intera comunità, che si stringe intorno alla famiglia del ragazzo, consapevole del valore del suo gesto eroico.

Una tranquilla giornata di mare si è trasformata in tragedia sabato pomeriggio a Lido degli Estensi, lungo la costa ferrarese. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato per soccorrere due persone in difficoltà. Il giovane era insieme a tre amici su un pedalò, ma al ritorno a riva, il bagnino si è subito accorto che uno di loro mancava all'appello. Le ricerche sono scattate immediatamente, ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare. La tragedia si è consumata intorno alle 18.45, in un tratto di spiaggia libera nei pressi del Canale Logonovo, al confine tra Lido degli Estensi e Lido di Spina, nel comune di Comacchio.