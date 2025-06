Gyokeres Juventus l’attaccante ha un solo desiderio | spera in un rilancio di quel club! Tutti gli aggiornamenti e cosa può succedere

Viktor Gyokeres, l’attaccante svedese con un sogno nel cuore, aspira a rilanciarsi con la Juventus. La sua volontà di lasciare lo Sporting Lisbona si fa strada tra le voci di mercato, mentre i tifosi bianconeri attendono aggiornamenti ufficiali. Quali sviluppi ci riserva questa intricata trattativa? Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni e le potenziali conseguenze di un’eventuale operazione che potrebbe cambiare il volto dell’attacco juventino.

Gyokeres Juventus, l'attaccante ha un solo desiderio: spera in un rilancio di quel club! Tutti gli aggiornamenti sul centravanti e cosa può succedere. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fornito preziosi dettagli per quanto riguarda il futuro di Viktor Gyokeres, attaccante destinato a lasciare lo Sporting Lisbona non senza difficoltà in questa sessione di mercato. Il calciomercato Juventus non lo perde di vista, consapevole però che su di lui la concorrenza è agguerritissima. L' Arsenal resta in corsa, il Manchester United sembra essersi defilato, mentre sullo sfondo resta l' Al Hilal.