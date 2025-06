Gyokeres Juventus | la telenovela non ha mai fine Le ultime notizie dal Portogallo cambiano nuovamente le carte in tavola ecco cos’è successo

La saga di Viktor Gyokeres alla Juventus continua a sorprendere, tra colpi di scena e nuovi sviluppi dal Portogallo. L’attaccante svedese dello Sporting CP, protagonista indiscusso della scorsa stagione, resta al centro del mercato con il cuore diviso tra sogno e realtà . La corsa per portarlo in bianconero si infiamma, ma quali saranno le prossime mosse? Resta sintonizzato, perché il futuro di Gyokeres potrebbe riservare ancora molte sorprese.

Gyokeres Juventus: la telenovela continua. Le ultime novitĂ dal Portogallo cambiano nuovamente lo scenario per lo svedese, ecco cos’è successo. La corsa per assicurarsi uno dei centravanti piĂą prolifici d’Europa si infiamma. Al centro del desiderio c’è Viktor Gyokeres, il potente attaccante svedese dello Sporting CP che ha dominato la scorsa stagione con una valanga di gol. Secondo le ultime notizie riportate dal quotidiano portoghese A BOLA, l’ Arsenal non ha alcuna intenzione di mollare la presa e sta preparando un’offensiva decisa, ma sullo sfondo resta sempre vigile il calciomercato Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juventus: la telenovela non ha mai fine. Le ultime notizie dal Portogallo cambiano nuovamente le carte in tavola, ecco cos’è successo

In questa notizia si parla di: gyokeres - juventus - telenovela - notizie

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli - Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

La Juventus ha scelto l'attaccante del futuro: si punta tutto su Gyokeres ? Cifre importanti, ingaggio alto per la macchina da gol che vuole lasciare lo Sporting Lisbona. Questo significa anche una cosa: il futuro di Vlahovic è sempre più lontano da Torino. Vai su Facebook

Juve, pronti 70 milioni per Gyokeres: lo Sporting ne vuole 80; Caos Gyokeres, irrompe l'agente: Lo Sporting ce l'ha promesso! Ho le prove; Juve, senti l'agente di Gyokeres: Clausola d'uscita? Era una promessa dello Sporting, ho le prove.

Gyokeres-Juventus, trattativa avviata: Comolli ha sul piatto una super offerta - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Juventus nei prossimi giorni presenterà allo Sporting Lisbona un’offerta da 70 milioni di euro complessivi. Da jmania.it