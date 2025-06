Gyokeres Juventus dal Portogallo non hanno più dubbi! Adesso i bianconeri sognano il grande colpo | le ultimissime

Gyökeres Juventus, dal Portogallo non hanno più dubbi: ora i bianconeri sognano il grande colpo! Nuovi sviluppi emergono sul futuro dell’attaccante dello Sporting Lisbona, con la Juventus in pole position grazie a un inatteso “assist” dell’Arsenal. Le ultime notizie indicano che il trasferimento potrebbe concretizzarsi presto, portando entusiasmo e speranze nel mondo juventino. La stagione si avvicina e il mercato si infiamma: cosa riserverà il futuro a Viktor Gyökeres?

Nuovi sviluppi emergono sul futuro di Viktor Gyökeres. Secondo il quotidiano portoghese Record, la Juventus sarebbe in pole position per l'attaccante dello Sporting Lisbona, grazie a un inatteso "assist" da parte dell'Arsenal.

