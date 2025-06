Gyokeres Juve Record i bianconeri sognano il colpaccio! Quella rivale ha dirottato la propria attenzione su un altro attaccante Strada spianata per Madama? L’indiscrezione

La Juventus accelera sul mercato, con Gyokeres sempre più vicina a vestire la maglia bianconera. Dopo aver dirottato l’attenzione di un’avversaria su un altro attaccante, i campioni d’Italia si trovano ora con una strada spianata verso lo svedese dello Sporting. La recente indiscrezione del portoghese Record conferma il favore dei bianconeri, grazie anche all’attento gioco dell’Arsenal. La pista si fa calda: è il momento di scoprire se diventerà ufficiale!

Gyokeres Juve, Madama ha un corridoio spianato per prendere lo svedese! Anche questa rivale sembra essersi arresa all’idea. Ci sono importanti aggiornamenti per il futuro di Gyokeres. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, il calciomercato Juve sarebbe in pole per il bomber dello Sporting. Il nuovo rimescolamento delle carte è avvenuto grazie all'”assist” dell’ Arsenal. Stando a quanto asseriscono i colleghi lusitani, i Gunners sarebbero irritati dall’immobilismo economico dello Sporting Lisbona nella trattativa per la cessione del centravanti svedese. I l club di Lisbona non si schioda dalla richiesta di 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com