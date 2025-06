Gyokeres Juve all in per il bomber dello Sporting Lisbona | i bianconeri sono in pole! Messa sul tavolo questa cifra e l’Arsenal… Scatto decisivo di Comolli? Ultime

La Juventus fa sul serio per Gyokeres dello Sporting Lisbona, puntando deciso sull’attaccante svedese. Con l’offerta di 70 milioni pronta e la richiesta dei portoghesi di 80, i bianconeri sognano di chiudere l’affare e rinforzare il reparto offensivo. La sfida resta aperta, ma il pressing della Vecchia Signora è forte: il futuro di Gyokeres potrebbe scriversi già nelle prossime settimane.

Gyokeres Juve, all in per il bomber dello Sporting Lisbona: tutti gli aggiornamenti sull’attaccante svedese. Ci sono importanti aggiornamenti per il futuro di Gyokeres. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Juve sarebbe in pole per il bomber dello Sporting. La trattativa sarebbe già iniziata con i bianconeri pronti a offrire 70 milioni di euro mentre il club portoghese ne chiede 80. La richiesta dell’attaccante, che vuole giocare in un top club, è di 7,5 milioni di euro come ingaggio. L’Arsenal sembrerebbe freddo e Comolli proverà lo scatto decisivo. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com