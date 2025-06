Guidonia morto in incidente in moto l’ex sindaco Barbet M5S Conte | Sempre in prima linea per i cittadini

La tragica scomparsa dell’ex sindaco di Guidonia, Barbet, vittima di un incidente in moto, ha scosso l’intera comunità. Figura stimata e nota per il suo impegno costante a favore dei cittadini, Barbet lascia un grande vuoto nel cuore di tutti. Anche il sindaco di Roma, Gualtieri, ha espresso cordoglio, ricordando l’uomo oltre il politico: un esempio di lealtà e dedizione. La sua memoria resterà viva tra coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto ricordare l'uomo oltre il politico, mandando un messaggio di cordoglio e affetto all'intera comunità rimasta sconvolta dall'accaduto: "La comunità metropolitana perde un uomo per bene, leale e affidabile, da sempre in prima linea per la sua comunità". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Guidonia, morto in incidente in moto l’ex sindaco Barbet (M5S). Conte: “Sempre in prima linea per i cittadini”

In questa notizia si parla di: sindaco - guidonia - morto - incidente

È morto in un incidente stradale l’ex sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet - Un tragico accidente ha strappato la vita a Michel Barbet, ex sindaco di Guidonia Montecelio e figura di spicco del Movimento 5 Stelle, durante un viaggio in moto.

L'ex sindaco di Guidonia Michel Barbet è morto in un incidente stradale - X Vai su X

È morto Michel Barbet, protagonista di una stagione politica nel Lazio come esponente del Movimento 5 Stelle, e sindaco di Guidonia Montecelio tra il 2017 e il 2022 Vai su Facebook

L'ex sindaco di Guidonia Michel Barbet è morto in un incidente stradale; Michel Barbet, l'ex sindaco di Guidonia Montecelio muore in un incidente in moto; È morto in un incidente stradale l’ex sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

È morto in un incidente stradale l’ex sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet - L’esponente politico del Movimento 5 Stelle è morto in un incidente mentre viaggiava sulla sua moto. fanpage.it scrive