Guido Crosetto, ministro della Difesa italiano, apre uno squarcio sull’attuale scenario internazionale, sottolineando come nulla possa essere escluso nel contesto di una possibile guerra nucleare. La minaccia iraniana, con il suo ambizioso programma di arricchimento dell’uranio, alimenta tensioni insostenibili in Medio Oriente. Un’analisi che invita a riflettere sulla fragile stabilità globale, poiché un passo falso potrebbe cambiare per sempre gli equilibri mondiali.

"La corsa dell' Iran verso l'arricchimento dell'uranio e la costruzione della bomba atomica, era ed è inaccettabile per Israele. Perché l'Iran ha ribadito, più volte, che il suo scopo è distruggere non Israele - che non chiama nemmeno Stato di Israele, ma ' entità sionista ' - ma ogni presenza israeliana nella regione". In una intervista al Corriere della Sera, il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto scava nelle regioni che hanno spinto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a lanciare l'operazione Rising Lion, un durissimo attacco militare contro Teheran per stroncare definitivamente qualsiasi tentativo del regime sunnita di arrivare all'arma nucleare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Guido Crosetto e la guerra nucleare: "Non possiamo escludere nulla"

