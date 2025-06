Guido Caprino | In moto da solo? Questa simbiosi mi sorprende ancora

Guido Caprino, in sella alle sue amate motocross, si muove con entusiasmo tra passione e talento, sorprendendo ancora una volta. In occasione del premio Nastri D'Argento Grandi Serie a Napoli, abbiamo avuto il piacere di incontrarlo, celebrazione del suo successo come Miglior attore non protagonista per "L'arte della gioia". La sua simbiosi con le due ruote rivela un'anima libera e appassionata, capace di trasmettere energia e autenticità in ogni sfida.

A Napoli, in occasione del premio Nastri D'Argento Grandi Serie, abbiamo incontrato Guido Caprino, vincitore del Nastro come Miglior attore non protagonista per la serie L'arte della gioia di Valeria Golino (su Sky). L'attore di Taormina è da sempre un grande appassionato di moto, prediligendo le motocross.

Guido Caprino: Il giro in moto in solitaria lo faccio sempre e questa simbiosi mi sorprende ancora.

