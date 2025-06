Guida TV Sky Cinema e NOW | The Beekeeper Domenica 15 Giugno 2025

Prepara il popcorn e accendi la TV: domenica 15 giugno 2025, Sky Cinema e NOW ti regalano una serata all'insegna del grande cinema, con titoli imperdibili tra azione, dramma, commedia e molto altro. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, non perdere "The Beekeeper", il coinvolgente action-thriller con Jason Statham. Una notte di emozioni che non potrai dimenticare, perfetta per gli appassionati di cinema di qualità .

Domenica 15 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema con titoli per ogni gusto, spaziando tra dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza. Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) propone The Beekeeper, action-thriller diretto da David Ayer con Jason Statham nei panni di un ex agente segreto che cerca vendetta contro una rete cri. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: The Beekeeper, Domenica 15 Giugno 2025

In questa notizia si parla di: cinema - beekeeper - domenica - giugno

Guida TV Sky Cinema e NOW: The Beekeeper, Lunedi 12 Maggio 2025 - Lunedì 12 Maggio, i clienti Sky e gli abbonati a NOW potranno godere di una straordinaria selezione di film, che spazia dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia.

Domenica 25 maggio dalle 11 alle 17 il Bioparco di Roma organizza la giornata dal titolo ‘Api e altri insetti": sarà possibile partecipare a tre laboratori ispirati agli insetti, il gruppo animale più abbondante sulla terra. La giornata, giunta alla decima edizione, Vai su Facebook

Guida TV Sky Cinema e NOW: The Beekeeper, Domenica 15 Giugno 2025; The Beekeeper, film d'azione di David Ayer con Jason Statham su TF1; The Beekeeper 2, arriva il sequel dell'action con Jason Statham, questa volta ci pensa Amazon.

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 14 e domenica 15 giugno: dal Burger Festival a Riccardo Scamarcio ospite al Il Cinema in Piazza

Scrive msn.com: Il solstizio è sempre più vicino, ma l’estate, in realtà, è arrivata.