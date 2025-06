Guerra Israele-Iran Usa verso l' ingresso nel conflitto Trump annuncia | Possibile coinvolgimento ok a Putin mediatore

Il clima di tensione tra Israele, Iran e USA si fa sempre più incandescente: Trump non esclude un coinvolgimento americano nel conflitto, mentre si discute di una possibile mediazione russa. Intanto, il Pakistan si schiera con Teheran, rafforzando un fronte di solidarietà musulmana. La scena internazionale si prepara a un’ulteriore escalation, in un quadro geopolitico che potrebbe ridefinire gli equilibri globali e portare a conseguenze imprevedibili.

Donald Trump si è esposto sul conflitto fra Israele e Iran, sostenendo che, pur non essendo coinvolti gli USA in questo momento, "è possibile che saranno coinvolti". Spunta l'ipotesi Russia come mediatrice. Il Pakistan si schiera a supporto di Teheran e annuncia la "chiamata all'unità musulmana cont. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Guerra Israele-Iran, Usa verso l'ingresso nel conflitto, Trump annuncia: "Possibile coinvolgimento, ok a Putin mediatore”

In questa notizia si parla di: israele - iran - conflitto - trump

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Guerra Israele-Iran, nuovi raid a Teheran. Sirene a Gerusalemme e Tel Aviv. Trump: “Possibile coinvolgimento Usa nel conflitto. Sì a Putin mediatore” Vai su X

Putin chiama Trump per gli auguri. E fanno il punto su Israele, Iran e Ucraina 5o minuti di telefonata giudicata positiva e distesa da entrambe le parti. Diversità di giudizio sugli attacchi di Israele all'Iran ma concordano: "il conflitto deve finire" #PutinTrump #Dial Vai su Facebook

Trump, possibile coinvolgimento Usa in guerra Israele-Iran; Trump: aperto a Putin mediatore, possibile coinvolgimento Usa in guerra Israele-Iran. Israele colpisce aeroporto in Iran; Guerra Israele-Iran, Trump apre a Putin mediatore.

Guerra Israele-Iran, Trump apre a Putin mediatore - Il presidente Donald Trump ha affermato di essere "aperto" all'idea che il presidente russo Vladimir Putin possa fungere da mediatore nel conflitto tra Iran e Israele. Scrive msn.com