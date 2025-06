Guerra Israele-Iran | Trump doveva portare la pace ma è l' unico presidente a non aver fermato l' attacco da parte di Netanyahu

Da decenni, la politica degli Stati Uniti ha cercato di mediare tra Israele e Iran, ma il tentativo di Trump di portare la pace si è rivelato fallimentare. Mentre le trattative sembravano avanzare, l’attacco di Netanyahu ha cambiato le sorti della regione, lasciando un segno indelebile e ponendo nuove sfide alla stabilità globale. È il momento di riflettere sulle cause di questo fallimento e di cercare soluzioni durature.

Per decenni gli occupanti della Casa Bianca hanno frenato Israele e i neoconservatori in casa. Il metodo Trump si rivela un fallimento Un drammatico fallimento. Proprio quando erano riprese le trattative tra gli Stati Uniti e l'Iran, Israele decide di scatenare l'attacco devastante che aveva.

