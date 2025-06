Guerra Israele-Iran tra gli obiettivi di Netanyahu quello di distogliere l' attenzione dal genocidio a Gaza e sostituire la guida di Teheran

L'attenzione internazionale si concentra sui recenti sviluppi tra Israele e Iran, ma dietro le mosse strategiche di Netanyahu si cela un quadro complesso. L'obiettivo sembra andare oltre la semplice difesa: si tratta di distogliere l'attenzione dal conflitto a Gaza e di affermare una nuova egemonia etnico-religiosa. In questo scenario, il focus si sposta su una strategia di potenza militare, tecnologica e mediatica che segna un cambio di paradigma.

L'attacco all'Iran raggiunge obiettivi fondamentali per Israele, in una logica che non è piĂą quella della conservazione e difesa di un "focolare ebraico", ma dell'affermazione di un'egemonia etnico-religiosa fondata sulla potenza militare, tecnologica e mediatica Non piĂą tardi dello scorso 17.

