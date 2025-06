Guerra Israele Iran non solo le Borse | se chiudono gli Stretti economia mondiale a rischio crollo

Le tensioni tra Israele e Iran scuotono i mercati finanziari e mettono a rischio l’intero sistema economico globale. Un’escalation militare potrebbe causare il crollo delle borse, con perdite miliardarie e un’impennata dei prezzi di petrolio e gas, minacciando la stabilità di tutto il pianeta. La situazione resta critica: le decisioni dei prossimi giorni saranno decisive per il futuro dell’economia mondiale.

L’attacco israeliano in Iran e i timori di un’escalation militare stanno già scuotendo l’economia globale. Solo l’Euro Stoxx 50, l’indice che raccoglie le principali aziende dell’ Eurozona, ha perso 62 miliardi di euro. La Borsa di Milano ha bruciato oltre 10 miliardi, mentre cresce la paura per il rialzo dei prezzi di petrolio e gas, spinto dalla minaccia di chiusura dello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il 30% del greggio mondiale e il 20% del Gnl. Se il conflitto tra Israele e Iran dovesse continuare, o peggio allargarsi, lo scenario potrebbe peggiorare in fretta: Jp Morgan e Federpetroli ipotizzano un prezzo del petrolio tra 120 e 130 dollari al barile, contro i 75 dollari registrati già venerdì (+8%). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it