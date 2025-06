Guerra Israele-Iran | la base Maga contro Trump e il coinvolgimento degli Usa

L’escalation tra Israele e Iran si infiamma, scuotendo il Medio Oriente e il mondo intero. Dopo l’attacco preventivo israeliano alle strutture nucleari iraniane, emergono dubbi e tensioni sulla reale partecipazione degli Stati Uniti, nonostante le rassicurazioni di Trump. Questa delicata situazione mette in discussione la stabilità regionale e potrebbe segnare un punto di svolta nelle dinamiche geopolitiche globali. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo in questa crisi senza precedenti?

Un'escalation pericolosa scuote il Medio Oriente e il mondo intero dopo l'attacco preventivo israeliano contro le strutture nucleari iraniane, avvenuto giovedì sera. Nonostante le ripetute assicurazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dei funzionari americani, secondo cui gli Stati Uniti non avrebbero avuto alcun ruolo nell'offensiva, la realtà racconta una storia diversa. L'azione di Israele, guidata dal primo ministro Benjamin Netanyahu, sta in fatti trascinando gli Stati Uniti in un nuovo conflitto, minando le promesse elettorali di Trump di evitare "guerre senza fine" e suscitando la furia della sua base Maga, fermamente contraria a nuove avventure militari.