Guerra Israele-Iran Ita Airways sospende i voli da Roma a Tel-Aviv

In un clima di crescente tensione tra Israele e Iran, Ita Airways ha deciso di sospendere temporaneamente i voli da Roma a Tel Aviv, garantendo la sicurezza dei passeggeri. La decisione, condivisa anche dal gruppo Lufthansa, riflette l’importanza di mettere al primo posto la tutela dei viaggiatori in queste delicate circostanze. Fino al 31 luglio, le operazioni saranno interrotte: un momento di incertezza che richiede attenzione e pianificazione.

Il conflitto in corso tra Israele e Iran ha spinto Ita Airways e le compagnie del gruppo Lufthansa a sospendere i voli da e per Tel Aviv in partenza da Roma. La comunicazione è stata ufficializzata sui siti delle società. Per motivi di sicurezza fino al 31 luglio Lufthansa non opererà.

