Guerra Israele-Iran il vescovo Simone Giusti rientrato a Livorno | Un dramma Servono leader che vadano oltre la logica distruttiva

In un momento di crescente tensione tra Israele e Iran, il vescovo Simone Giusti torna a Livorno portando con sé il peso di un conflitto che scuote il mondo. Testimone diretto degli eventi, esprime il suo sconforto e la speranza di leader che superino la logica della distruzione per abbracciare soluzioni di pace. La sua voce invita a riflettere su un futuro diverso, dove il dialogo prevalga sulla violenza.

Nelle sue parole si può cogliere il senso di sconforto e tristezza per aver assistito, praticamente in diretta, all'inizio dell'attacco di Israele all'Iran. Il vescovo di Livorno, Simone Giusti, insieme ad altri prelati si trovava proprio in Terra Santa per l'assemblea di fine anno e per portare. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Guerra Israele-Iran, il vescovo Simone Giusti rientrato a Livorno: "Un dramma. Servono leader che vadano oltre la logica distruttiva"

