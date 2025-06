Guerra Israele-Iran il vescovo Giusti rientrato a Livorno | Un dramma Servono leader che vadano oltre la logica distruttiva

In un contesto di tensioni crescenti tra Israele e Iran, il ritorno del vescovo Simone Giusti a Livorno rappresenta un gesto di speranza e riflessione. Testimone diretto degli eventi drammatici in Terra Santa, il suo appello √® urgente: abbiamo bisogno di leader capaci di superare la logica distruttiva e di guidare con saggezza verso una pace duratura. Solo cos√¨ potremo sperare in un futuro diverso, pi√Ļ sereno e giusto per tutti.

Nelle sue parole si può cogliere il senso di sconforto e tristezza per aver assistito, praticamente in diretta, all'inizio dell'attacco di Israele all'Iran. Il vescovo di Livorno, Simone Giusti, insieme ad altri prelati si trovava proprio in Terra Santa per l'assemblea di fine anno e per portare.

