Guerra Israele-Iran cosa sappiamo di un possibile danno ambientale da radiazioni?

La tensione tra Israele e Iran non solleva solo preoccupazioni geopolitiche, ma anche timori ambientali legati alle radiazioni. Gli attacchi ai siti nucleari iraniani hanno provocato contaminazioni radiologiche e chimiche, con potenziali ripercussioni sulla salute e sull’ecosistema. Secondo l’AIEA, però, al momento questa contaminazione non si è estesa oltre i confini degli impianti colpiti. Restiamo quindi vigili per capire come evolverà questa delicata situazione ambientale.

La recente escalation tra Israele e Iran ha visto attacchi mirati contro siti nucleari iraniani e risposta da parte del governo di Teheran. La preoccupazione, però, oltre che per la terribile situazione, è legata a un possibile impatto ambientale delle radiazioni. Secondo l' Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), gli attacchi hanno causato contaminazione radiologica e chimica all'interno degli impianti, ma tale contaminazione non risulta diffusa verso l'esterno nell'ambiente o alla popolazione. I livelli di radioattività restano su valori considerati normali. Rafael Grossi, direttore dell'AIEA, ha riferito al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che gli attacchi israeliani non hanno alterato i valori di radioattività esterni ai siti.

