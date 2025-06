Guerra Israele-Iran | bruciano gli impianti e salta la cooperazione tra Teheran e l’AIEA

La tensione tra Israele e Iran si infiamma con attacchi incrociati sempre più violenti, mentre gli impianti vengono bruciati e la collaborazione tra Teheran e l’AIEA si sgretola. La situazione si fa sempre più complessa, coinvolgendo anche leader come Trump e Putin in un delicato gioco di alleanze e confronti. Che cosa ci riserva il futuro in questa escalation di crisi?

Proseguono gli attacchi incrociati. Trump ha parlato della situazione con Putin L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Guerra Israele-Iran: bruciano gli impianti e salta la cooperazione tra Teheran e l’AIEA

In questa notizia si parla di: guerra - israele - iran - bruciano

Israele, parenti ostaggi a Trump: “Netanyahu mente, ferma la guerra” - Il conflitto in Israele riemerge con urgenza, mentre i familiari di ostaggi si rivolgono a Trump, accusando Netanyahu di menzogne.

Pur di attaccare Israele e la destra, Pd&compagni arrivano a solidarizzare con il regime islamico iraniano, lo stesso regime che vuole cancellare Israele, che mette in carcere gli oppositori e opprime le donne fino ad ucciderle se non mettono il velo islamico. Vai su Facebook

Iran, Israele brucia il petrolio. Bombe sui terminal del Golfo; Guerra Israele-Iran: con gli impianti salta cooperazione con l'AIEA; Israele colpisce Teheran, capitale dell'Iran in fiamme - Video.

Guerra continua. Missili dall'Iran, risposta di Israele. Katz: "Teheran sta bruciando"

Scrive huffingtonpost.it: Gli ayatollah minacciano di colpire le basi di Francia, ...