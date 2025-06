Guerra Iran-Israele nuovi attacchi nella notte | missili dall’Iran verso Israele – Le immagini

La notte si infiamma di tensione nel Medio Oriente, con nuovi attacchi tra Iran e Israele. Missili iraniani attraversano i cieli, colpendo ora città come Bat Yam e provocando vittime. Gli scontri si estendono anche nei territori della Cisgiordania, alimentando un clima di crescente insicurezza e preoccupazione internazionale. La regione si trova ancora una volta sull’orlo di un conflitto aperto, con le immagini che raccontano uno scenario sempre più inquietante.

Nuovi attacchi nella notte sui cieli del Medio Oriente: l ‘Iran ha lanciato missili contro Israele causando almeno 10 vittime. Uno dei raid ha colpito la città di Bat Yam, a sud di Tel Aviv. I missili sono stati avvistati nel cielo della Giordania e su quello di Ramallah, in Cisgiordania. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Guerra Iran-Israele, nuovi attacchi nella notte: missili dall’Iran verso Israele – Le immagini

