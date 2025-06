Guerra Iran-Israele Haj Qassem è il nuovo missile che ha bucato l' Iron Dome | così Teheran ha eluso lo scudo di difesa

La tensione tra Iran e Israele si infiamma con il recente lancio di Haj Qassem 232, un missile rivoluzionario capace di superare l'Iron Dome. Teheran afferma di aver adottato una tecnologia innovativa che ha permesso di eludere le difese israeliane, segnando un nuovo capitolo nel contrasto regionale. Ma cosa si cela dietro questa mossa audace? Scopriamo insieme i dettagli di questa escalation e le possibili ripercussioni sul fragile equilibrio mediorientale.

La pioggia di razzi su Israele lanciati da Teheran è riuscita, seppur solo in parte, a eludere il sistema di difesa Iron Dome. L'Iran afferma di aver utilizzato un nuovo tipo di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Guerra Iran-Israele, Haj Qassem è il nuovo missile che ha "bucato" l'Iron Dome: così Teheran ha eluso lo scudo di difesa

In questa notizia si parla di: iran - israele - dome - teheran

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele colpisce l’aeroporto di Teheran, i missili iraniani bucano Iron Dome: almeno 3 israeliani morti Nella notte sono proseguiti gli scontri tra Israele e Iran, ormai in guerra aperta. Diversi bombardamenti israeliani hanno colpito Teheran, prendendo di mira an Vai su Facebook

ULTIM'ORA Israele colpisce l’aeroporto di Teheran, i missili iraniani bucano Iron Dome: almeno 3 israeliani morti Nella notte sono proseguiti gli scontri tra Israele e Iran, ormai in guerra aperta. Diversi bombardamenti israeliani hanno colpito Teheran, prend Vai su X

Guerra Iran-Israele, Haj Qassem è il nuovo missile che ha bucato l'Iron Dome: così Teheran ha eluso lo scudo d; Iran, il nuovo missile Haj Qassem che ha bucato l'Iron Dome: gittata di 1.200 km, è dotato di una testata mano; Guerra Iran-Israele, Haj Qassem è il nuovo missile che ha bucato l'Iron Dome: così Teheran ha eluso lo scudo di difesa.

Guerra Iran-Israele, Haj Qassem è il nuovo missile che ha "bucato" l'Iron Dome: così Teheran ha eluso lo scudo di difesa - La pioggia di razzi su Israele lanciati da Teheran è riuscita, seppur solo in parte, a eludere il sistema di difesa Iron Dome. Riporta msn.com