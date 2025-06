Guerra Iran-Israele | Altra notte di raid Netanyahu | Da venerdì 13 morti Trump | Se attaccati colpiremo Teheran con tutta la forza

La tensione tra Iran e Israele si infiamma ancora, con notti di raid e minacce che scuotono la regione. Netanyahu segnala una crescita delle vittime, mentre Trump avverte: “Se attaccati, colpiremo Teheran con tutta la forza”. In un clima di crescente escalation, il rischio di un conflitto aperto sembra sempre più vicino. La situazione resta critica e in continua evoluzione, lasciando il mondo in ansiosa attesa di sviluppi decisivi.

L'articolo Guerra Iran-Israele Altra notte di raid, Netanyahu: “Da venerdì 13 morti”. Trump: “Se attaccati, colpiremo Teheran con tutta la forza” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Guerra Iran-Israele | Altra notte di raid, Netanyahu: “Da venerdì 13 morti”. Trump: “Se attaccati, colpiremo Teheran con tutta la forza”

In questa notizia si parla di: guerra - iran - israele - altra

Iran-Gran Bretagna, guerra di spie e pioggia di arresti. L'accusa sull'attentato - Tensione tra Iran e Gran Bretagna: scoppiata una guerra di spie dopo gli arresti di cittadini iraniani nel Regno Unito con l'accusa di spionaggio.

L’Iran attacca.. Israele bombarda THERAN…Un altra notte di guerra …POVERO MONDO …siamo messi male …. Vai su Facebook

Crollano i mercati finanziari, aumenta il prezzo del petrolio (+ 7 %). L’altra faccia della guerra di Israele all’Iran. @RSIInfo_ https://wsj.com/livecoverage/stock-market-today-trump-tariffs-trade-war-06-13-2025?st=Dds5cV&reflink=article_copyURL_share… Vai su X

Iran, missili su Israele: 8 morti e 200 feriti. Netanyahu: «Non sanno cosa li attende». Putin sente Trump: avanti i colloqui sul nucleare; Guerra Iran-Israele | Altra notte di raid, Netanyahu: “Da venerdì 13 morti”. Trump: “Se attaccati, colpiremo Teheran con tutta la forza”; Guerra Israele-Iran, Tricarico: «La disparità è evidente, agli ayatollah converrà trovare subito un’intesa».

Israele-Iran, nuova notte di raid: Teheran colpisce Tel Aviv e Gerusalemme. Trump: "Colpiremo, se attaccati" - Trump: "Se attaccati colpiremo con tutta la forza" Nuova notte di guerra tra Iran e Israele. Si legge su msn.com