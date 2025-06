Guerra inevitabile Israele si difende e fa il lavoro sporco anche per noi

In un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti, le parole di Pigi Battista evidenziano una realtà complessa e urgente: Israele si difende con determinazione, assumendosi responsabilità che ci riguardano tutti. La minaccia iraniana all’orizzonte solleva interrogativi cruciali sul nostro ruolo e sulle azioni necessarie. È il momento di riflettere profondamente su come costruire un futuro di pace e sicurezza condivise, senza lasciare che la paura paralizzi le scelte fondamentali.

Il giornalista Pigi Battista: "Teheran vuole l'atomica per distruggere l'entità sionista. Cosa dovrebbero fare gli ebrei, aspettare di essere sterminati?".

Leone XIV riceve le Chiese Orientali: “La guerra non è mai inevitabile, ogni mio sforzo sarà per la pace” - Nel cuore del Giubileo delle Chiese orientali, Leone XIV esprime un potente messaggio di pace. Tra canti solenni e incensi antichi, il Papa sottolinea che la guerra non è mai inevitabile, rivolgendo un appello sincero ai leader del mondo.

Mai nessun dubbio, nemmeno oggi: "La nostra pace, quella conquistata con la guerra 80 anni fa, è nelle mani di #Israele". L'editoriale di #MarioSechi Vai su Facebook

Gli ideali irrealistici e l'urgenza nucleare di una guerra inevitabile

Riporta today.it: Non che se ne sentisse la necessità, ma era inevitabile, come quella in Ucraina.