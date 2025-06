Guardia Mangano, inventano finta rapina alla stazione di servizio per i soldi dell'assicurazione.

In un'operazione che ha sciolto il velo su un inganno ben architettato, i Carabinieri di Guardia Mangano hanno smascherato una finta rapina ideata per intascare l'assicurazione. Due uomini, uno di Santa Venerina e l'altro di Aci Catena, avevano denunciato un colpo mai realmente avvenuto. La loro truffa è finita sotto il mirino della legge, confermando ancora una volta quanto l'ingegno criminale possa essere smascherato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine dei Carabinieri smaschera il raggiro. Un’accurata attivitĂ investigativa dei Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano ha portato alla luce un inganno orchestrato da due uomini, un 51enne di Santa Venerina e un 33enne di Aci Catena, che avevano denunciato una rapina mai avvenuta. Entrambi sono stati denunciati per simulazione di reato in concorso. Il finto colpo alla stazione di servizio. Il 51enne, gestore di una stazione di servizio sulla SS 114, si era recato presso la caserma intorno alle 17,30 per denunciare una presunta rapina. Secondo quanto dichiarato, mentre si trovava con il suo dipendente 33enne nell’ufficio dell’impianto per contare l’incasso, un uomo armato e con il volto scoperto sarebbe entrato e li avrebbe minacciati, portando via 1. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com