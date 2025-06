grottolella tutto pronto per la quarta edizione del memorial dedicato a delfino spiniello

GROTTOLELLA – Torna per il quarto anno consecutivo il “Memorial Delfino Spiniello”, un evento che unisce sport e memoria, celebrando il leggendario portiere che ha lasciato un segno indelebile nella comunità. Patrocinato dal Comune di Grottolella, questa manifestazione rappresenta un momento di entusiasmo e ricordo, coinvolgendo appassionati e familiari. L’appuntamento è…

GROTTOLELLA – Torna per il quarto anno consecutivo il "Memorial Delfino Spiniello", manifestazione sportiva patrocinata dal Comune di Grottolella e nata per ricordare lo storico portiere che ha vestito i colori di Edil Nittolo, U.S. Atletich Grottolella e Libertas Grottolella. L'appuntamento è.