Durante la Milano Football Week, Fabio Grosso ha espresso entusiasmo per il Mondiale per Club, sottolineando come grandi squadre italiane come Juventus e Inter puntino in alto, con l’auspicio che possano raggiungere traguardi importanti. Con un sorriso e tanto affetto, Grosso manda un grande in bocca al lupo a entrambe, sperando di vedere l’Italia brillare anche in questa competizione internazionale. L’Italia, infatti, aspetta con ansia i successi dei nostri colori.

Grosso parla del Mondiale per Club mandando un grande in bocca al lupo a due sue ex squadre come Juventus e Inter. MONDIALE PER CLUB – Fabio Grosso, alla Milano Football Week, sul prossimo imminente evento: « Quando squadre come Juventus e Inter partecipano a queste competizioni hanno sempre l’ambizione di arrivare il più lontano possibile. Noi, da italiani, glielo auguriamo a entrambe ». L’ITALIA – Infine, Grosso sulla Nazionale azzurra: « Nazionale? Ci sono talenti in Italia, ci sono sempre stati e ci saranno. Basta ritrovare un po’ di energia ed entusiasmo e sicuramente metteremo tutti nella condizione di fare il meglio ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Grosso: «Mondiale per Club? Inter e Juventus hanno ambizione»

Grosso: "Sarà un campionato difficile. E sul Mondiale per Club..." - Il campionato si fa sempre più impegnativo e anche il mondiale per club si avvicina: parole di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, che ha condiviso riflessioni durante la Milano Football Week insieme a Giovanni Stroppa.

