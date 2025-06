Groenlandia l’arrivo di Emmanuel Macron in visita ufficiale

L’arrivo di Emmanuel Macron in Groenlandia segna un momento storico, sottolineando l'importanza strategica di quest’isola artica. In un contesto globale di tensioni geopolitiche e cambiamenti climatici, la visita del presidente francese mira a rafforzare il legame con la Danimarca e a valorizzare questa regione chiave. Con lo sguardo rivolto al G7 che si avvicina, le decisioni prese potrebbero avere ripercussioni significative sulla scena internazionale.

Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato in Groenlandia per una visita di Stato. Il primo viaggio di Macron in Groenlandia, l’ isola artica strategica ambita dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha lo scopo di rafforzare il sostegno politico europeo alla Danimarca e al suo territorio semiautonomo. La visita di Macron di domenica precede di poco il vertice del G7, il Gruppo dei sette paesi industrializzati più avanzati, che si terrà la prossima settimana in Canada e al quale parteciperanno sia Macron che Trump. L’ufficio del presidente francese ha affermato che il viaggio in Groenlandia è un promemoria del sostegno di Parigi ai principi di sovranità, integrità territoriale e inviolabilità dei confini sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Groenlandia, l’arrivo di Emmanuel Macron in visita ufficiale

Macron in Groenlandia per “l’unità europea” con Copenaghen - In un gesto simbolico di alleanza e visione strategica, Macron si reca in Groenlandia per rafforzare l’unità europea con Copenaghen.

Emmanuel Macron atteso la prossima settimana in Groenlandia per una dimostrazione di sostegno nei confronti dell'isola danese rispetto alle posizioni di Donald Trump. Vai su Facebook

Bruxelles pensa a possibili alternative, ma per Confindustria bisogna trattare. Emmanuel Macron va in Groenlandia e complica tutto. di @durezzadelviver - X Vai su X

