Greta Thunberg innamorata? Le foto con Chris Kebbon e quell’abbraccio in aeroporto

L’aria di Londra del 15 giugno 2025 ha assistito a un momento che accende le chiacchiere: Greta Thunberg, giovane attivista svedese, e Chris Kebbon, fotografo di appena 22 anni, sono stati avvistati in un tenero abbraccio all’aeroporto. Tra manifesti sul cambiamento climatico e sguardi complici, si svela una possibile connessione più profonda tra i due. La loro intesa potrebbe segnare una nuova pagina nella storia di Greta e della sua lotta per il pianeta.

Londra, 15 giugno 2025 – Svedese come lei, attivista ambientalista e pro Pal come lei, dai tempi dei primi 'Fridays for Future'. Per qualcuno tra Chris Kebbon e Greta Thuberg c'è più di una lunga amicizia. Kebbon è un fotografo di 22 anni: da tempo compare accanto alla giovane 'pasionaria' nelle foto di sit in e manifestazioni, con in mano cartelli sul cambiamento climatico e al collo una kefiah. Swedish environmental activist Greta Thunberg and fellow defendant Christofer 'Chris' Kebbon (L) return to Westminster Magistrates Court in London on February 2, 2024, on the second day of their public order offence trial.