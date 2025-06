Gravina prova a risvegliare gli azzurri con il Ringhio di Gattuso | La sua esperienza sarà fondamentale

Gravina tenta di risvegliare l'anima azzurra affidandosi al carattere e alla grinta di Gattuso, il vero ringhio che potrebbe portare nuova linfa alla Nazionale. Ma basterà la sua passione a far rinascere gli azzurri del calcio? È questa la domanda che si pongono tifosi e addetti ai lavori in queste ore, mentre si attende di scoprire se il suo carisma sarà la chiave per il rilancio.

Basterà il Ringhio di Gattuso a far risorgere gli azzurri del calcio? È l’interrogativo che si pongono tutti in queste ore, dopo l’annuncio del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. “ Gennaro Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale”, dichiara il presidente della Figc dopo l’annuncio dell’ex calciatore del Milan e della Nazionale campione del mondo del 2006 come successore di Luciano Spalletti. “Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della Figc di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it