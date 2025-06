Grave incidente sulla Statale 36 auto si ribalta dopo uno scontro | quattro feriti e traffico bloccato

Un grave incidente lungo la Statale 36 a Costa Masnaga scuote la comunità: un’auto si è ribaltata dopo uno scontro, lasciando quattro feriti e paralizzando il traffico. La dinamica dell’incidente, avvenuto tra giovani e adulti, desta preoccupazione e richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le conseguenze di questa drammatica giornata sulla provinciale che collega Lecco a Milano.

Costa Masnaga (Lecco) – Incidente sulla Statale 36. Un’auto, una Volkswagen, si è ribaltata dopo uno scontro, terminando la corsa su un fianco. A bordo viaggiavano in quattro: due giovani di 20 e 21 anni, una donna di 53 e un uomo di 55. L’incidente è avvenuto tra Costa Masnaga e Garbagnate Monastero, in direzione sud verso Milano, all’altezza dello svincolo di uscita. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza con l’autoinfermieristica, i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini e di Sos Lurago d’Erba, insieme ai vigili del fuoco. Nessuno dei quattro ha fortunatamente riportato ferite gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grave incidente sulla Statale 36, auto si ribalta dopo uno scontro: quattro feriti e traffico bloccato

In questa notizia si parla di: incidente - statale - auto - scontro

