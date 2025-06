Grant Basile e il mancato ingaggio alla Vuelle | un' occasione persa?

Una grande occasione sfumata per la Vuelle: Grant Basile, il talento di Cantù, avrebbe potuto fare la differenza nella squadra pesarese. Ma cosa lega davvero Basile a King, e perché i tifosi si chiedono se sia meglio uno o l’altro? Questa è la storia di scelte e opportunità mancate, spesso rimaste ignote dietro le quinte di un campionato ormai alle spalle. Eppure, il futuro potrebbe riservare sorprese…

Meglio King o meglio Grant Basile? I tifosi si potrebbero domandare cosa c'entra e che paragone è questo? Invece è una storia di porsi ed è una di quelle vicende rimaste dietro le quinte all'inizio dello scorso campionato e finite in cantina sotto la polvere. Tanto per dare un quadro, visto che King se lo ricordano tutti i supporter della Vuelle, Grant Basile è l'ala forte che milita a Cantù ed è stato uno dei maggiori protagonisti della risalita nella massima serie dei lombardi che in tre 'battute', anche se con qualche polemica, hanno messo fuori Rimini. Grant Basile anche l'altra sera ha messo a segno 24 punti con 4 su 9 da sotto e 3 su 6 dalla distanza ed anche 7 rimbalzi.