Grandine e temporale a Monza e in Brianza dopo il grande caldo il nubifragio

Dopo un luglio rovente che ha fatto schizzare le temperature fino a 34 gradi, Monza e la Brianza si sono improvvisamente trovate sotto un violento nubifragio, accompagnato da grandine e intense precipitazioni. Un colpo di scena meteorologico che ha inevitabilmente segnato il territorio, lasciando dietro di sé danni e domande sulla sicurezza. La soprendente rapidità del cambiamento climatico ci ricorda quanto sia importante restare sempre informati e preparati.

Temporale e grandine a Monza e in Brianza. Nel pomeriggio di domenica 15 giugni sul capoluogo brianzolo e sulla provincia si è abbattuto un forte nubifragio con precipitazioni intense e in alcuni casi grandinate. Dopo il caldo e le temperature fino a 34 gradi registrati a Milano e in Lombardia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Grandine e temporale a Monza e in Brianza, dopo il grande caldo il nubifragio

In questa notizia si parla di: grandine - temporale - monza - brianza

Violento temporale in atto a sud di Roma, grandine e allagamenti tra Cori e Colleferro - Un violento temporale sta colpendo il sud di Roma, con grandinate segnalate a Cori e allagamenti che interessano diverse strade di Colleferro.

Primi forti temporali, legati al peggioramento che stanotte colpirà gran parte della Pianura Padana, si stanno formando tra la provincia di Bergamo, Lecco e vicino Monza. Proprio in quest'ultima zona si ha un nucleo temporalesco con elevata attività elettrica Vai su Facebook

Grandine e temporale a Monza e in Brianza, dopo il grande caldo il nubifragio; Meteo Monza Brianza: allerta per temporali e vento (e grandine); Notte di forti temporali (e anche grandine): continua l'allerta gialla a Monza e in Brianza.

Grandine e temporale a Monza e in Brianza, dopo il grande caldo il nubifragio - Nel pomeriggio di domenica 15 giugni sul capoluogo brianzolo e sulla provincia si è abbattuto un forte nubifragio con precipitazioni intense e in alcuni casi ... Da monzatoday.it