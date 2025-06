Grandine e bomba d' acqua a Monza e in Brianza temporali dopo il grande caldo

Dopo giorni di caldo torrido che avevano portato temperature fino a 34°C, Monza e la Brianza sono stati colpiti da un violento temporale con grandine e bombe d’acqua. Un nubifragio improvviso ha trasformato il cielo, lasciando dietro di sé strade allagate e danni. La natura si palesa in tutta la sua forza, ricordandoci quanto sia imprevedibile il clima e l’importanza di rimanere sempre preparati.

