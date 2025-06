grande successo per la manifestazione ciclistica a sesto fiorentino in onore di alfredo martini

Un grande successo quello della manifestazione ciclistica a Sesto Fiorentino dedicata ad Alfredo Martini, simbolo indimenticabile del ciclismo mondiale. Cinque ore e mezzo di pura emozione sul circuito cittadino, tra partenza e arrivo in Piazza Vittorio Veneto, hanno reso omaggio a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport. Alla manifestazione, che ha visto la partecipazione delle sue figlie e di numerosi appassionati, tutti hanno ...

Cinque ore e mezzo di spettacolo ed emozioni sul circuito cittadino di Sesto Fiorentino con partenza ed arrivo in Piazza Vittorio Veneto per ricordare Alfredo Martini personaggio indimenticabile del ciclismo mondiale che abitava a due passi dalla zona del traguardo. C’erano le due figlie Silvia e Milvia, il nipote Matteo, tra gli organizzatori principali con Dimitri Bessi della Pegaso Bike Service, di questa manifestazione alla quale tutti hanno dato sostegno e collaborazione, il Comune di Sesto, la Croce Viola, la Polizia Municipale, gli sponsor, le varie Associazioni, gli addetti ai lavori. Dai giovanissimi agli juniores sei gare con altrettanti podi e la consegna di speciali medaglie ai primi tre di ogni gara e per i vincitori l’ambita maglia realizzata e dedicata ad Alfredo Martini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net