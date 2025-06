Grande partecipazione per Un cuore solo sotto al Cimone

Un cuore solo sotto al Cimone ha riunito ieri un numerosissimo pubblico, dimostrando come la passione per la natura e il cammino uniscano generazioni e animi. L’evento, promosso dal CSI di Modena, si conferma un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nella bellezza del paesaggio e riscoprire il senso di solidarietà tra i partecipanti. Un successo che promette di ripetersi, rafforzando il legame tra comunità e natura.

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 14 giugno la bellissima e partecipata escursione "Un cuore solo sotto al Cimone", appuntamento outdoor della rassegna dedicata al cammino promossa dal CSI Comitato di Modena, che continua a registrare un crescente coinvolgimento di partecipanti di tutte le età.

