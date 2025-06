Gran Premio del Canada | Russell in pole Antonelli sorprende in seconda fila

Il Gran Premio del Canada si preannuncia emozionante, con Russell che conquista la pole position e Antonelli che sorprende tutti mettendosi in seconda fila. Una gara ricca di colpi di scena, sfide e grandi protagonisti: chi saprà dominare il circuito di Montreal? Resta con noi per scoprire come si svolgerà questa tappa cruciale del mondiale, tra sorprese, rimpianti e grandi emozioni.

Sarà George Russell con la Mercedes a partire davanti a tutti stasera nel Gran Premio del Canada. Ma la notizia incoraggiante è il ritorno di Kimi Antonelli a un livello top: il Golden boy emiliano sarà in seconda fila sulla griglia di partenza, dietro Verstappen e Piastri. Quanto alla Ferrari, il povero Leclerc è stato danneggiato dalla ex Minardi di Hadjar. Il vecchio Hamilton è un po’ più avanti, quinto tempo contro l’ottavo di Carletto. Questo passa il convento del.priore Fred Vasseur. In bilico. Intendiamoci bene: è uno scenario puramente ipotetico. Ma anche senza precedenti così.prestigiosi: se stasera in Canada il prode Verstappen incappasse in una nuova penalità verrebbe escluso dal prossimo Gran Premio! Tutto questo perché ormai da tempo la federazione internazionale ha adottato il meccanismo della patente a punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gran Premio del Canada: Russell in pole, Antonelli sorprende in seconda fila

In questa notizia si parla di: gran - premio - canada - russell

Pentamodena trionfa al Gran Premio Giovanissimi: argento per Zanardi e pioggia di emozioni a Riccione - Pentamodena si distingue al Gran Premio Giovanissimi di Riccione, portando a casa un entusiasmante successo.

#Canada Le qualifiche più belle del 2025? Forse no, ma decisamente le più sorprendenti! #Formula1 #Ferrari #GeorgeRussell #Mercedes #CharlesLeclerc #LewisHamilton #GranPremio #Qualifiche #PolePosition #NanoTV Vai su Facebook

GEORGE RUSSELL CONQUISTA LA POLE POSITION PER IL GRAN PREMIO DEL CANADA. Accanto al pilota britannico partirà Max Verstappen. La seconda fila sarà composta da Piastri e Antonelli. Quinto tempo per Hamilton, seguito da Alonso e Norris. D Vai su X

UFFICIALE - Russell richiamato dalla FIA: il motivo dell'investigazione; F1 Gp Canada: le qualifiche in diretta. Pole di Russell davanti a Verstappen e Piastri. Hamilton 5°, Leclerc 8°; Russell in pole nel Gp del Canada davanti a Verstappen. Antonelli 4°, Hamilton 5°, Leclerc 8°.

Gran Premio del Canada: Russell in pole, Antonelli sorprende in seconda fila

Come scrive msn.com: George Russell parte in pole al GP del Canada, mentre Kimi Antonelli sorprende in seconda fila.