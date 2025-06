Gramuglia amore e note | Le mie donne ’punk’

Sei pronta a scoprire un viaggio tra emozioni, coraggio e rivoluzioni femminili? Laura Gramuglia, conduttrice radiofonica, DJ e scrittrice bolognese, ci guida tra le pagine di "Contro il matrimonio. Guida sentimentale per ragazze di ieri, oggi e domani", un’opera dedicata a tutte le donne che reinventano il modo di abitare il mondo con determinazione. La presentazione, imperdibile, si terrà domani alle 19 nel suggestivo convento di Santa Margherita, nel cuore di Parole nel Chiostro.

"Questo libro è dedicato a tutte le donne che, con coraggio e determinazione, inventano nuovi modi di abitare il mondo". Si apre con questa dedica Contro il matrimonio. Guida sentimentale per ragazze di ieri, oggi e domani, (ed. Edt) il nuovo libro di Laura Gramuglia – conduttrice radiofonica, dj, scrittrice bolognese – che verrĂ presentato per la prima volta domani alle 19, nel convento di Santa Margherita, all'interno di Parole nel Chiostro. E quando le si chiede in che senso intenda "nuovi modi di abitare il mondo", spiega: "Le protagoniste del libro sono donne che hanno influenzato e cambiato le regole del gioco, un'ereditĂ importante da salvaguardare".