Grammy per l’edizione 2026 si aggiunge il premio come Miglior Copertina

I Grammy del 2026 si preparano a stupire il mondo introducendo una novità entusiasmante: il premio per la miglior copertina. Questo aggiornamento riflette l’evoluzione del panorama musicale, celebrando non solo il talento sonoro ma anche l’arte visiva che lo accompagna. Con nuove categorie e suddivisioni, la prossima edizione promette di essere più innovativa e inclusiva che mai, portando a casa un riconoscimento che valorizza ogni aspetto della musica e della sua rappresentazione.

I Grammy sono pronti a rinnovarsi: per la prossima edizione prevista il 1 febbraio 2026, gli Oscar della musica vedranno l'arrivo di una nuova categoria, che premierà la migliore copertina. La Recording Academy ha annunciato degli aggiornamenti riguardanti novità sulla categoria del Miglior Artista Emergente ed alcune suddivisioni del genere country. Uno dei cambiamenti più importanti è la creazione di due categorie separate per la musica country: Best Traditional Country Album e Best Contemporary Country Album. In precedenza, esisteva una sola categoria per il Miglior album country, che è stata vinta da Beyoncé nel corso dell'ultima edizione con il suo Cowboy Carter.