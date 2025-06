Graduatorie GPS in estate verranno ripubblicate per il 2025 26 con prima fascia elenco aggiuntivo seconda fascia Ecco quando e perché

Le graduatorie GPS saranno ripubblicate in estate per l’anno scolastico 2025/26, offrendo un’opportunità fondamentale agli aspiranti di verificare la propria posizione. Durante il question time del 13 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Sonia Cannas ospite, sono stati chiariti i motivi di questa pubblicazione e le modalità di consultazione. Questa operazione rappresenta un passo importante per garantire trasparenza e aggiornamento continuo nel mondo dell’istruzione, ecco quando e perché.

Nel question time del 13 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stata affrontata una questione di interesse pratico per gli aspiranti delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Un focus particolare è stato posto su: la possibilità di verificare la propria posizione attraverso la pubblicazione delle graduatorie utili per l'anno scolastico 202526. L'articolo Graduatorie GPS, in estate verranno ripubblicate per il 202526 con prima fascia, elenco aggiuntivo, seconda fascia. Ecco quando e perché . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: fascia - graduatorie - estate - verranno

Domande graduatorie prima fascia ATA, servizio in scuola accorpata: s’inserisce il codice meccanografico riportato sul certificato. Pillole di Question Time - Il question time del 9 maggio 2025 su Orizzonte Scuola TV, condotto da Andrea Carlino con l'ospite Alberico Sorrentino (Anief-Condir), ha affrontato il tema delle graduatorie di prima fascia ATA per il servizio svolto in scuole accorpate.

Sono disponibili sul sito del Comune di Ferrara le graduatorie provvisorie dei Centri Estivi comunali del nido e della scuola dell'infanzia e dei Centri Estivi per la fascia 3-14 anni che comprendono la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo gra Vai su Facebook

Graduatorie terza fascia ATA, aperte le funzioni SIDI per lo scioglimento della riserva dei candidati - X Vai su X

Graduatorie GPS, in estate verranno ripubblicate per il 2025/26 con prima fascia, elenco aggiuntivo, seconda fascia. Ecco quando e perché; Ripubblicazione graduatorie ATA terza fascia entro l’estate, perchè si rende necessaria?; Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025: domanda fino al 29 aprile. Chi può inserirsi, in quale provincia [LO SPECIALE] con Video guida completa.

Graduatorie GPS, in estate verranno ripubblicate per il 2025/26 con prima fascia, elenco aggiuntivo, seconda fascia. Ecco quando e perché - è stato chiesto se sarà pubblicata una graduatoria utile a verificare la propria collocazione in prima fascia. Secondo orizzontescuola.it