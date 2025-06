Graduation Day grande emozione Quest’anno 850 laureati un record

Il Graduation Day dell'Università di Siena si è confermato un evento straordinario, con 850 laureati pronti a scrivere il loro futuro. Un record che sottolinea l'impegno e la passione delle nuove generazioni. Tra emozioni, sorrisi e riconoscimenti, la Piazza del Campo ha accolto i protagonisti di questa giornata memorabile. Un momento di orgoglio per l'ateneo e una tappa fondamentale nel percorso di crescita di giovani talenti pronti a fare la differenza...

Siena, 15 giugno 2025 – Un momento molto importante per l'Università degli Studi di Siena quello del Graduation Day, che si è tenuto ieri in Piazza del Campo. Ospiti speciali della manifestazione Miss Italia Ofelia Passaponti, protagonista anche come studente essendosi laureata quest'anno, Andrea Causarano Direttore Sanitario Perfomance, e Giuseppe "Peppone" Calabrese. "Un giorno in cui i principali protagonisti sono i nostri laureati e laureate – dice in apertura il magnifico rettore Roberto Di Pietra – quest'anno superiamo il numero massimo di laureati degli anni passati, sono oltre 850. Superiamo nella Piazza, contando anche i familiari, 2000 persone.