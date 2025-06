GPS sostegno | nuova chance per chi ha il TFA estero ma solo con titolo italiano entro fine giugno

Se hai il TFA all’estero e sogni di insegnare sostegno in Italia, questa è la tua occasione. La normativa attuale permette agli aspiranti inseriti con riserva nella prima fascia GPS di consolidare la posizione se conseguono il titolo italiano entro il 30 giugno. Una chance concreta per trasformare la tua esperienza internazionale in un’opportunità stabile nel sistema scolastico italiano. Non perdere questa opportunità: agisci ora e assicurati il futuro!

Gli aspiranti inseriti con riserva nella prima fascia GPS sostegno per l’a.s. 202526 possono sciogliere la riserva con il conseguimento del TFA italiano entro il 30 giugno. La normativa vigente consente di consolidare la posizione senza dover attendere l’aggiornamento 2026, a condizione che l’inserimento con riserva sia avvenuto entro i termini previsti TFA estero e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: sostegno - estero - entro - chance

Percorso sostegno abilitati estero, supplenza non svolta in classe per maternità è utile per i 36 CFU anziché 48? Pillole di QuestionTime - Nel question time del 12 maggio 2025, condotto da Andrea Carlino su OrizzonteScuola TV, si è approfondito il tema del riconoscimento dei contratti di supplenza non svolta in classe per maternità.

Milan, Guardiola su Walker: Nessuna chance che giochi il Mondiale con il City; Colloquio telefonico Lavrov-Rubio: Dialogo con rispetto. Macron convoca vertice di crisi europeo - Ambasciata Russia in Italia: indignati per posizione media Italia, false valutazioni; Usa 2024, Biden: Sosteniamo Kamala Harris, è la migliore | Ma Vance la attacca: Ha mentito sulle capacità del presidente.

Percorsi sostegno abilitati estero, rinuncia entro il 25 giugno ma non ci sono ancora i BANDI: i dubbi dei docenti - 77 del 24 aprile 2025, che disciplina i requisiti di accesso e le modalità ... Da orizzontescuola.it