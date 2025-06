GPS prima fascia sostegno aspiranti con TFA estero con riserva possono inserire il TFA italiano conseguito entro il 30 giugno 2025?

Se sei aspirante al sostegno e hai ottenuto un TFA all’estero con riserva, sappi che puoi inserire il TFA italiano conseguito entro il 30 giugno 2025 nelle GPS di prima fascia. Per il biennio 2025/26, si prevedono solo elenchi aggiuntivi alla prima fascia, con aggiornamenti nel 2026 per tutti. Scopri come ottimizzare la tua candidatura e i prossimi passi per la carriera docente.

GPS sostegno: nel 202526 sono previsti solo gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, nel 2026 l'aggiornamento. Per tutti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Domande graduatorie prima fascia ATA, servizio in scuola accorpata: s’inserisce il codice meccanografico riportato sul certificato. Pillole di Question Time - Il question time del 9 maggio 2025 su Orizzonte Scuola TV, condotto da Andrea Carlino con l'ospite Alberico Sorrentino (Anief-Condir), ha affrontato il tema delle graduatorie di prima fascia ATA per il servizio svolto in scuole accorpate.

Supplenze su sostegno da graduatoria incrociata, cosa possono fare aspiranti inclusi con riserva e a pieno titolo per stessa classe di concorso. NOVITÀ - sempre per la medesima classe di concorso (non consideriamo gli aspiranti inclusi nel secondo elenco aggiuntivo alle GPS prima fascia sostegno con titolo di specializzazione conseguito all ...