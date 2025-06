Gp Montreal trionfa Russell davanti a Verstappen Ferrari strategia flop con Leclerc

In un emozionante weekend di Formula 1 a Montreal, George Russell brilla conquistando una vittoria spettacolare davanti a Verstappen e Antonelli, che debutta sul podio. La Ferrari attraversa un momento difficile, con strategie discutibili di Leclerc che non portano i frutti sperati. Mentre le sfide si intensificano, il circus fa nuovamente emergere il talento e la passione che rendono questa competizione un appuntamento imperdibile per gli appassionati. E il campionato si infiamma ancora di più...

(Adnkronos) – Grande prestazione della Mercedes con George Russell che oggi, domenica 15 giugno, ha conquistato la vittoria nel Gp di Montreal davanti alla Red Bull di Max Verstappen e all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, al primo podio in carriera in F1 (nel suo decimo Gp, a 18 anni e 4 mesi). Quarta la McLaren di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

