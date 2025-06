Gp di Montreal di F1 Russell su Mercedes parte in pole position La Ferrari di Leclerc in quarta fila

Il Gran Premio di Montreal si infiamma con una sorprendete pole di George Russell sulla Mercedes, che conquista l’ultimo istante con il tempo di 1.10.899, lasciando Verstappen e Piastri a bocca asciutta. La Ferrari di Leclerc partirà in quarta fila, pronta a risalire la classifica. Una gara ricca di emozioni e strategie che promette scintille nel circuito canadese, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza tra vittoria e delusione.

La Mercedes di George Russell, con gomma gialla, conquista la pole position all’ultimo secondo nel Gp di F1 a Montreal, in Canada, con il tempo di 1.10.899. Il pilota britannico conquista la sua sesta pole in carriera beffando la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Oscar Piastri. Quarto posto per l’altra Mercedes di Kimi Antonelli che precede la Ferrari di Lewis Hamilton. Sesto un ottimo Fernando Alonso con l’Aston Martin che precede l’altra McLaren di Lando Norris. Solo ottava la rossa di Charles Leclerc che commette un errore quando stava andando fortissimo, poi trova una’altra monoposto nel giro lanciato ed è costretto ad uscire. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

