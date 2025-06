Gp Canada | vince Russellpoi Verstappen

Nel emozionante GP del Canada, Russell conquista la vittoria a Montreal partendo dalla pole position, con Verstappen che si accontenta della seconda piazza senza mettere in crisi il britannico. Antonelli sorprende tutti salendo sul podio davanti a Piastri e alle Ferrari, mentre Norris e Leclerc tentano strategie alternative con gomme dure, riuscendo a conquistare rispettivamente il 5° e il 7° posto. La gara di Hamilton si rivela difficile a causa di problemi tecnici, lasciandolo fuori dai primi sei. Un’esplosiva corsa che promette scintille anche nel prossimo appuntamento.

21.40 Russell vince a Montreal partendo dalla pole. Verstappen fa poco per impensierirlo e si accontenta della piazza d'onore.Antonelli sul podio davanti a Piastri, poi le Ferrari. Al via ottimo Antonelli, che passa Piastri. Norris e Leclerc provano la strategia alternativa: subito con le gomme dure.L'idea paga poco per il ferrarista che comunque arpiona il 5° posto. Incolore, invece la gara di Hamilton (6°), che accusa problemi meccanici.Scintille in casa McLaren nel finale:Norris prova a passare Piastri, ma va a muro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

QUALIFICA ESPLOSIVA! RUSSELL, POLE DA URLO SarĂ un replay del 2024, anche se con una storia completamente diversa: George Russell conquista con una grande impresa la pole position in Canada, battendo di pochi millesimi Max Verstappen

F1 Gp Canada: Russell vince su Verstappen ed Antonelli in regime di safety car. Quinto Leclerc e sesto Hamilton. Norris sulle barriere nel duello con Piastri

