Gp Canada primo storico podio per Kimi Antonelli | terzo posto dietro Russell e Verstappen

Un risultato che segna un capitolo importante nella sua giovane carriera, dimostrando talento, determinazione e una maturità sorprendente per un debutante. Dopo aver affrontato con coraggio la sua decima gara in Formula 1, Kimi Antonelli si conferma una delle rivelazioni più promettenti di questa stagione. Con questa performance, il talento di Bologna si proietta verso un futuro ancora più brillante nel grande circus.

Una prestazione stupenda. Una prova di grande maturità. Quasi da veterano. Alla decima gara in Formula Uno Andrea Kimi Antonelli da Bologna centra il primo podio nella massima serie automobilistica. Il portacolori della Mercedes ha chiuso il Gran Premio del Canada al terzo posto, alle spalle del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Gp Canada, primo storico podio per Kimi Antonelli: terzo posto dietro Russell e Verstappen

