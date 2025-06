GP Canada le pagelle | Russell da applausi 8 Norris disastroso 4

Nel GP del Canada, le pagelle rispecchiano un risultato ricco di emozioni e sorprese: Russell da applausi con un 8, Norris sotto tono con un 4, mentre l’olandese si dimostra abile nel sfruttare i momenti difficili della McLaren. Piastri conquista punti fondamentali, Alonso si fa sentire con un’irriverente strigliata al muretto, e Hamilton resta in ombra, senza guizzi degni di nota. Un weekend che ha lasciato il segno e accende nuove aspettative per le prossime gare.

L’olandese sa sempre approfittare dei cali McLaren, Piastri porta a casa punti preziosi, Alonso striglia il muretto, Hamilton senza guizzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - GP Canada, le pagelle: Russell da applausi (8), Norris disastroso (4)

