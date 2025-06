Gottardi Orsi Toth ottime seconde Scampoli Bianchi sfortunate quarte | l’Italia protagonista nel Challenge sulla sabbia di Alanya

L’Italia brilla sulla sabbia di Alanya con Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, protagoniste del Beach Pro Tour 2025. Le due atlete italiane hanno dominato il torneo, conquistando il secondo posto sul podio dopo un percorso impeccabile. La finale, però, ha visto le svizzere Anouk e Zoé Vergé-Dépré trionfare in una sfida emozionante e combattuta, dimostrando ancora una volta il grande livello delle nostre rappresentanti nel beach volley internazionale.

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth sul secondo gradino del podio al Challenge del Beach Pro Tour 2025 di Alanya. Sul litorale turco, la coppia italiana ha brillato per l'intera durata del torneo, imponendosi in cinque incontri su sei e raggiungendo la finale con un percorso impeccabile. Nell'atto conclusivo, però, le azzurre si sono dovute arrendere alle elvetiche Anouk e Zoé Vergé-Dépré, che hanno conquistato il titolo al termine di una sfida combattuta, conclusasi al tie-break con il punteggio di 2-1 (21-15, 12-21, 15-13). La coppia italiana, reduce dalla brillante vittoria nel derby tricolore in semifinale contro Claudia Scampoli e Giada Bianchi, è scesa in campo per la finale determinata a portare a casa il primo oro stagionale.